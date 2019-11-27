Derin Mermerci kimdir? Derin Mermerci kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Mehmet Ata Mermerci, Annesinin adı Ender Mermerci'dir. Yosun ve Tansa adında iki ablası vardır. Sadullah Sefa ve Ahmet Süha Mermerci adında iki amcası vardır. Babası Mehmet Ata Mermerci Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibidir. Derin Mermerci'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Mehmet Ata Mermerci, Annesinin adı Ender Mermerci'dir. Yosun ve Tansa adında iki ablası vardır. Sadullah Sefa ve Ahmet Süha Mermerci adında iki amcası vardır. Babası Mehmet Ata Mermerci Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibidir. Babası 1992 yılında ölünce geriye 100 milyon dolarlık bir miras bıraktı.

Derin Mermerci, İstanbul'da liseyi Saint Joseph lisesinde okudu, bir ara Boston'a gidip bir yıl orada okudu ve tekrar İstanbul'a dönüp Saint Joseph lisesinden mezun oldu. Sonra da Üniversite için tekrar Amerika'ya gider ve Amerika'da Bryant College'da pazarlama okumuştur. Sonra kaydını Paris'e aldırır ve 'Design Marketing' çalışır.

90'ların ortasıyla beraber Ender Mermerci ve üç kızı, cemiyet sayfalarının baş tacı, sosyete dergilerinin rakipsiz kahramanları oldu. Sadece Türkiye değil, Avrupa ve New York sosyetesi de onlardan sorulmaktadır.