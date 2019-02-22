Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İspanya’nın Algeciras Limanı’ndan yola çıkan 51 bin 283 groston ağırlığında ve 229 metre uzunluğundaki 'DEEPSEA METRO-1' adlı derin sondaj gemisi, bu sabah saat 08.45’te Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Derin sondaj gemisi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. 'TCG Heybeliada' korveti ve Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemi, saat 11.00'de boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Naru Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

'DEEPSEA METRO-1', Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan ve adı 'Fatih' olarak değiştirilen derin deniz sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-2' ile birlikte TPAO tarafından kullanılacak ve Türkiye’nin ikinci aktif sondaj gemisi olacak. Türkiye’nin envanterine dahil edilecek gemi, Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. 262.5 milyon dolara satın alınan geminin, 10 bin feet’e kadar sondaj yapabildiği, bu rakamın ekstra ekipmanla birlikte 12 bin feet’e kadar çıktığı öğrenildi.

Yalova’ya giden ve 'Fatih'in ikizi olan derin sondaj gemisine, tersanedeki işlemlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isim verilecek.