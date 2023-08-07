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Son dakika... Kocaeli'de TMO'ya ait siloda patlama: Yaralılar var

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ilk tespitlere göre 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, '2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz.' dedi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
Son dakika... Kocaeli'de TMO'ya ait siloda patlama: Yaralılar var
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi.

İlçenin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

Vali Seddar Yavuz, TMO silolarında patlama yaşandığının iletildiğini belirterek, "Bütün arama kurtarma ekiplerini yönlendirdik. Yaralılar olduğu yönünde bilgi var. Ben de bölgeye seyir halindeyim." dedi.

"PATLAMANIN NEDENİNİ HENÜZ BİLEMİYORUZ"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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