Dernekler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Değişikliğe göre, yönetmeliğin 83'üncü fıkrasına yeni bir fıkra eklenerek, dernek beyannamesinin "Üye ve Çalışan Bilgileri" başlıklı birinci sorusundaki "1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:" ve "1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:" alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi halinde, bahse konu maddenin birinci fıkrasında belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirecek.

DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirecek.

Aynı Yönetmeliğin EK-21'inde yer alan dernek beyannamesinin "Üye ve Çalışan Bilgileri" başlıklı 3'üncü bölümünün birinci sorusu da değiştirildi.