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Dernekler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Değişikliğe göre, yönetmeliğin 83'üncü fıkrasına yeni bir fıkra  eklenerek, dernek beyannamesinin "Üye ve Çalışan Bilgileri" başlıklı birinci  sorusundaki "1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:" ve "1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:" alt  başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul  edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona  ermesi halinde, bahse konu maddenin birinci fıkrasında belirtilen beyanname verme  süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi  Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirecek.
 
DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre  içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirecek.
 
Aynı Yönetmeliğin EK-21'inde yer alan dernek beyannamesinin "Üye ve  Çalışan Bilgileri" başlıklı 3'üncü bölümünün birinci sorusu da değiştirildi.

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