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Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kabine değişikliğine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi. Peki Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve nereli?

21 Nisan 2021 Çarşamba 02:55 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 02:55
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Derya Yanık kimdir? sorusunun cevabı, Kabine değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı. Peki Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Derya Yanık'ın biyografisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelen son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı.

DERYA YANIK KİMDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Derya Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Derya Yanık'ın İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kimdir?

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