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Dev gemi binlerce yolcuyla Bodrum'a yanaştı

Bahamalar bayraklı kruvaziyer 'Norwegian Jade', Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı.

AA26 Eylül 2023 Salı 13:12 - Güncelleme:
Dev gemi binlerce yolcuyla Bodrum'a yanaştı
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Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine geldi.

Gemide çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 459 yolcu ile 1029 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardında gemiden ayrılan turistler, sahil bandında yürüyüş yapıp, çarşıda alışveriş yaptı.

"Norwegian Jade", akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Öte yandan Bahamalar bayraklı "Emerald Sakara" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da Kuşadası'ndan gelerek limana demirledi.

Bodrum'un ardından Rodos Adası'na gidecek yatta, 92 yolcu ve 76 personel bulunuyor.

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