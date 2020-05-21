21 Mayıs 2020 Perşembe 13:14 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 14:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.



Geçmişte Japonya ile farklı projelerde ortaklık yaptık. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz.

İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir.



Sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde, burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır.



(Kovid-19 salgını) Şu ana kadar 80'i aşkın ülkeye her türlü bu noktada ürünlerimizi gönderdik ve hala da göndermeye devam ediyoruz.



Dün itibarıyla günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Normalleşmeyle ilgili adımları atarken tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz.



Sağlık sistemlerinin çöktüğü kamu düzenlerinin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:



İmkanlarıyla Türkiye dünyaya sağlık hizmeti verecek durumda. Bu kadar fedakar olan sağlık çalışanına çok az ülke sahip.

Şehir hastanelerimiz donatılan son model teknoloji ve fiziksel konforu ile hastanecilik alanında ulaşılan en son merhaledir



Japonya Başbakanı Abe'nin açıklamalarından satır başları:

Sağlığı simgeleyen çam ve Japonya'nın sembolü sakuranın ismini taşıyan hastanenin İstanbul halkına sağlık getirmesini dilerim. Ne kadar uzak olsak da benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla beraberdir.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle salgınla mücadele etti. 60'tan fazla ülkeye yardım eden Türkiye'ye saygı duyuyorum.

Aşının geliştirilmesi ve bunun adil şekilde dağıtımı önemli. Japonya’da geliştirilen ve koronavirüs olarak bir umut olabilecek ilaçtan Avian ilacından bahsedersek bu ilacı Türkiye’ye de bağışlıyoruz.

Durum sakinleşince ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye birlikte çalışacağız. Türkiye ile bir çok alanda iş birliği yapabiliriz.

SAKURA NE DEMEK?