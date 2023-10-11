İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7342
  • EURO
    29,4245
  • ALTIN
    1664.94
  • BIST100
    8453.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dev kruvaziyer rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi
Güncel

Dev kruvaziyer rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi

Bahamalar bayraklı 'Norwegian Jade' isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Dev kruvaziyer rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi
ABONE OL

Çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret eden dev yolcu gemisi, daha sonra rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 294 metre uzunluğundaki gemide, çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 600 yolcu ile 1022 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Norwegian Jade'in Marmaris ziyaretinin planlı olmadığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.