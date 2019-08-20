Dev petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'nda

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki Dil İskelesi'ne gitmek üzere Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu boğaza giriş yaptı.

Yaklaşık 3 saatte Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki yerel gemi trafiği de güvenlik gerekçesiyle kısa süreli olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botunun refakat ettiği platformun geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.