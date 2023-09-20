Dev yolcu gemisi binlerce yolcuyla Bodrum'a yanaştı

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre boyundaki dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2300 yolcuyla 1157 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, sahil bandında yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı, hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yaptı.

Bazı yolcular da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin gece saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.