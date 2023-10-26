DEVA Partisi'nde ''Kılıçdaroğlu'' depremi! ''20 bin kişi istifa edecek''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'daki ortaklarından DEVA Partisi'nin İstanbul'daki 13 ilçe başkanı ile iki kez gizli görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ankara ve İstanbul'da yapılan gizli görüşmelerde, Kılıçdaroğlu, DEVA Partili ilçe başkanları ile CHP'ye katılmaları karşılığında "CHP belediyelerinde meclis üyeliği ve Esenyurt Belediye Başkan adaylığı" konusunda anlaştı. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeleri "Genel seçimler sonrasında sıcak bakmadığı yerel seçim ittifakını, masadaki ortaklarının parti teşkilatlarıyla gizli olarak kurma çalışması" olarak yorumlandı.

Yapılan görüşmelerin ardından dün İstanbul Büyükçekmece'de bir araya gelen DEVA Partili 13 ilçe başkanı partilerinden istifa etti. İstifa eden Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin önümüzdeki günlerde topluca CHP'ye katılacağı belirtildi.

KAHİRMAN: 18 KASIM'DA TOPLU İSTİFA OLACAK

Öte yandan Gazete Duvar'a konuşan Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman, "Kasım 18'de toplu istifa olacak. 20 bin kişi ile birlikte yeni bir partiye katılacağız. dedi.

Kahriman, CHP ve AK Parti ile görüştüklerini öne sürdü.

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