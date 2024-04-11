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  • Devir teslim töreninde şaşırtan anlar! ''Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım''
Güncel

Devir teslim töreninde şaşırtan anlar! ''Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım''

CHP'den AK Parti'ye geçen Giresun'un Piraziz belediyesindeki devir teslim töreninde eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu, koltuğu götürdüğünü söyledi: Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım belim ağrıyordu.

11 Nisan 2024 Perşembe 08:21 - Güncelleme:
Devir teslim töreninde şaşırtan anlar! ''Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım''
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den AK Parti'ye geçen Giresun'un Piraziz belediyesindeki devir teslim töreninde ilginç anlar yaşandı.

Belediyenin CHP'li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu görevi AK Partili başkan Mahmut Esat Ayyıldız'a devretti.

Devir teslim töreninde CHP'li eski başkan Görgülüoğlu, belediye başkanı koltuğunu kendisinin aldığını belirterek koltuğu aldığını söyledi.

Görgülüoğlu devir teslim töreninde, "Evet koltuk senin. Ben kendi koltuğumu aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım belim ağrıyordu" dedi.

  • Hüseyin Görgülüoğlu
  • Mahmut Esat Ayyıldız
  • Piraziz

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