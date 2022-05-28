Devlet desteğiyle sera kurdu, aile bütçesine katkı sağlıyor

Altunhisar ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuklu Şehriban Mendi, "KOP ile Niğde'de Yaz Seracılığı Gelişiyor" projesi kapsamında, evinin önündeki 525 metrekare alana sera kurdu.

Serasındaki salatalıklar olgunlaşan 40 yaşındaki Mendi, hasattan bu yıl yaklaşık 6 ton domates ve 5 ton salatalık bekliyor.

Mendi, AA muhabirine, evinin önündeki bahçede domates, salatalık ve çilek gibi ürünler yetiştirdiğini söyledi.

Dışarıda yetişen ürünler geç olgunlaştığı için fazla para kazanamadıklarını belirten Mendi, sera kurulumu konusunda kaymakam ve belediye başkanının kendisini İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yönlendirdiğini, hazırladıkları projeyle Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından destek alıp bu yıl sera kurduğunu anlattı.

Mendi, bu desteklerin kadınlar için avantaj olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Paramı kazanıyorum, kendi iş yerim, bir çevre edindim. Para kazandığım için özgüvenim arttı. Hep erkekler mi yapacak, biraz da bayanlar yapsın. 'Yaparız, neden yapamayacaksın' diyen en büyük destekçim eşim oldu. İlk fideyi diktiğimde 'bu mu?' diye tepkiler aldım ancak şimdi ürün alınca merakından fotoğraf çektirmeye bile gelenler oluyor. Toprağımız verimli, bir kişiyle kalmayalım, bütün kadınlar beraber yapalım, toptancımız bizim ayağımıza gelsin, biz onları aramayalım. Ev ekonomisine katkı sağlıyorum, 3 çocuğum var, bunları okutuyorum, bunlar hep maddiyat olduğu için eşime destek veriyorum."

İşini severek yaptığını ifade eden Mendi, adeta çocuğu gibi ilgilendiği ürünleri çiçek açtıkça çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kadın çiftçi Mendi, "Serada salatalığım, domatesim, biberim var. Dışarıda çileğim, salçalık domates ve biberim var. Sağ olsun eşim, dostum, arkadaşlarım da buraya pikniğe geliyor, bitkilerin nasıl geliştiğini çocuklarına gösteriyorlar, geziyorlar, paralarını da bana bırakıp gidiyorlar. Seracılığı sevdim, devamını getirmeyi düşünüyorum."

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da önceki yıl ve bu sene yüzde 70 KOP destekli 15 örtüaltı yaz seracılık projesini uyguladıklarını bildirdi.

Yaklaşık 90 bin liraya mal olan bir sera kurulumunun 60 bin lirasının devlet tarafından karşılandığını belirten Baş, şöyle konuştu:

"Bu projeler düzgün planlanırsa bütün ailenin ihtiyacını, geçimini sağlayabilecek modellerden bir tanesi. Bunu önemsiyoruz. İçinde bulunduğumuz sera 525 metrekare ve üreticimiz Şehriban Hanım memnuniyetini ifade etti. Hasadına başladı, domates, salatalık, biber üretiyor. Niğde'de bu formatın biraz dışına çıkmamız gerekiyor. 20 dekarların, 30 dekarların, 50 dekarların çok büyük olmadığı Türkiye şartlarında daha büyük seraları da planlamamız gerekiyor."