''Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'' Manisa'da başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde ilgi gördü.

Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı (AA) gibi 40'tan fazla kurum ve kuruluşun yer aldığı fuarda, stantlarda görevlendirilen uzman kamu personeli tarafından gençlere destekler hakkında bilgi verildi.

Devlet millet bütünleşmesi misyonu kapsamında gençler burs alarak eğitimlerine hız kesmeden devam edebilecek, kamudaki staj ve kariyer fırsatlarından faydalanabilecek, kredi, teşvik ve hibelerle birer girişimci olarak kendi işletmelerini kurabilecek. Bu kapsamda Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği ile gençlerin geleceklerini kurmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Alanda kurulan AA standını ziyaret eden katılımcılar da AA'nın yayınlarını inceledi, Ajansın çalışmaları, staj ve işe alım süreçler hakkında bilgi aldı.

- "GENÇLERİN GELECEKLERİNE YÖN VERMEK İSTİYORUZ"

İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, AA muhabirine, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde Manisa'nın 22'inci durakları olduğunu söyledi.

İki yıl önce başladıkları tanıtım yolculuğunda gençlerin ve öğrencilerin geleceklerine yön vermelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Gençlere, devletin onlara sunmuş olduğu destekler, hibeler, krediler, fonlar her türlü imkan hakkında bilgiler veriliyor. Bu anlamda Manisa'da yüksek bir katılım gözlemledik. Özellikle üniversite ve lise öğrencilerimiz ile onların ailelerini alanımıza davet ediyoruz. Burada 40'a yakın kamu kurumunun standı var. Alanında uzman yetkili arkadaşlarımız, gençlerimize maddi olarak onlara ne imkanlar sunuyorsa belki bir iş kurmak isteyen bir gencimiz vardır. Ya da mühendis olmak isteyen bir gencimiz vardır. Hangi kuruma müracaat edebilir? Hangi kurumdan maddi destek alabilir? Geri ödemeli ya da geri ödemesi fark etmez. Her kurumun kendine özgü bir hizmeti var. Bu kurumlara müracaat ederekten gelecekleri hakkında bir anlamda bilgi almış olacaklar. Aynı zamanda deneyim alanlarımız var. Hem alan içinde hem alanın dışında. Simülasyon araçlarımız var. Onları da deneyimleyip aynı zamanda keyifli ve eğlenceli bir vakit geçirmesini sağlıyoruz. Ayrıca bilgi yarışmaları var. Onlar da yine keyifli vakitler geçirmelerini temin etmiş oluyoruz."