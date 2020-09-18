Devrilen traktörün altında kalan 52 yaşındaki muhtar hayatını kaybetti

DHA 18 Eylül 2020 Cuma 16:11 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 16:11

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kavakarası Mahallesi yakınlarındaki yapımı süren orman yolunda meydana geldi. Ortaca'dan Köyceğiz'in kırsal Kavakarası Mahallesi yönüne giden Kavakarası Mahallesi Muhtarı Beyhan Ceylan, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan Ceylan yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Ceylan'ın traktörün altında çıkartılan cesedi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın, Muhtar Ceylan'ın yardım amacıyla Ortaca'dan kırsal Ekşiliyurt ile Köyceğiz'in Kavakarası mahallelerine açılan orman yoluna traktörü ile malzeme taşırken meydana geldiği öğrenildi.