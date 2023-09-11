Dezenformasyon Bülteni'nin 89. sayısını yayımlandı

Merkez, Dezenformasyon Bülteni'nin 89. sayısını yayımladı.

Bültende, sosyal medyadaki "İstanbul Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Büyükçekmece ilçesindeki Ulus Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Türk vatandaşı E.C.Y'nin, 12 yaşındaki yabancı uyruklu M.K'yi bıçakla yaraladığı belirtilen bültende, E.C.Y'nin olay yeri ve çevresinde yapılan kontrollerde yakalandığı, M.K'nin adresi tespit edilerek yapılan kontrolde hafif yaralı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Bültende, hastanedeki tedavisinin ardından işlemler için emniyete intikal ettirilen M.K'nin ifadesinde, sokakta yürüdüğü esnada daha önceden tanımadığı bir şahsın yanına gelerek elini omzuna attığını ve cebinden çıkardığı bıçakla kendisini yaraladığını beyan ettiği aktarıldı.

Sosyal medya ve basın yayın organlarındaki, "Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, "İddiaya konu görüntülerde, spor yapan kişilerin Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen BABUR korveti test ve eğitim faaliyetleri için İstanbul Tersanesi Komutanlığında görevli Pakistan DZKK personeli olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE, UYUŞTURUCU BARONLARINI İADE ETMEYİ REDDETTİ" İDDİASI



Bazı sosyal medya hesaplarındaki, "Türkiye, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronlarını iade etmeyi reddetti" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, bahse konu kişilerin yatırım yoluyla vatandaşlık kazandıkları 8 Haziran 2020'de Interpol tarafından arama kayıtlarının bulunmadığı, Türk vatandaşlığını kazandıktan 2 yıl sonra arama kaydı oluşturulmasının ardından 2 Ağustos 2023'te iki şüphelinin de Türk vatandaşlıklarının geri alındığı belirtildi.

Bültende, şüphelilerden F.S'nin 8 Ağustos 2023'te Bodrum'da yakalandığı ve 23 Ağustos'ta tutuklandığı, diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

"DEAŞ'IN TÜRKİYE'DEKİ KİLİT İSİMLERİNİN GAZİANTEP'TEKİ KAMPI" İDDİASI



Bazı basın yayın organlarındaki görüntülere ilişkin, "DEAŞ'ın Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, iddiaya konu görüntülerin, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kampında çekildiği ve 2014'te ele geçirildiği bildirildi ve kampın Gaziantep'te olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

"Trabzon'da bir esnafın dükkanının önüne koyduğu cansız mankenler, Atatürk baskılı tişörtler giydirildiği için zabıta tarafından kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'un en işlek caddelerinden olan Kunduracılar Caddesi'nde, düzen ve intizamın sağlanması ve yaya trafiğinin engellenmemesi amacıyla iş yerlerinin dışarıya herhangi bir ürün koymaları yıllardan beri yasaklanmıştır. Bu durum cadde esnafı tarafından da bilinmektedir. Adı geçen caddedeki bir işletmenin bu genel uygulamaya aykırı şekilde iş yerinin önüne 2 cansız manken koyduğu bilgisi üzerine zabıta birimi gerekli uyarıda bulunmuş ve kurallara aykırı olarak yol üstüne koyulan mankenlerin kaldırılmasını istemiştir. Burada yapılan uygulama caddede düzeni sağlamak ve oradaki tüm iş yerleri için geçerli olan kuralları uygulamaktan ibaret olup, yapılan işlemin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı giysilerle ilgisi bulunmamaktadır."