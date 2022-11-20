Fondaş medya, algı oluşturmak uğruna toplumu yanlış yönlendiren bir dezenformasyona daha imza attı. Söz konusu bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları "AKP ve MHP'li başkanların yeğenleri uyuşturucudan tutuklandı" şeklinde gerçek dışı bir iddia ortaya attı. Yapılan araştırıma sonucunda bahsi geçen şahısların AK Parti ve MHP ile bir bağlantısının olmadığı, bahsi geçen kişilerin CHP ile ilişikli oldu tespit edildi.

Sözcü Gazetesi, Birgün Gazetesi, T24 ve sözde gazeteci Sedef Kabaş algı oluşturmak için AK Parti ve MHP ile uzaktan yakından hiç bir alakası olmayan kişilerini, bağlantılıymış gibi gösterip okullarda ders niteliğinde okutulacak bir dezenformasyona imza attı.

TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERLE ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR

Sözcü, Birgün ve T24 gibi bazı basın yayın organları gerçek dışı bilgilerle halkı yanlış yönlendirirken sözde gazeteci Sedef Kabaş'ta sosyal medya hesabından yalan yanlış ve teyit edilememiş bilgilerle algı oluşturmaya çalıştı.

Kabaş sosyal medyadaki paylaşımında, "Erzincan'da polisin yakaladığı araçtan 21 kilo uyuşturucu çıkmış. Araçtakiler AKP'li Karlıova Belediye Başkanı ve MHP'li ilçe başkanın yeğenleri... Bakan Soylu'ya soralım: "Bunların 'bacaklarını kıracak mısınız?'" şeklinde kullandığı cümlelerle algı oluşturmaya çalıştı.

CHP İLE BAĞLANTILI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Fondaş medyanın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonuna yönelik yapılan araştırma sonucunda, iddiada ismi geçen Diyar BİNGÖL isimli şahsın, amcası Sıddık BİNGÖL'ün, CHP Bingöl Karlıova ilçe Başkanı olduğu tespit edilirken, şahısın AK Parti Bingöl Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi BİNGÖL'ün 6'ıncı dereceden akrabası olduğu oraya çıktı.

İddiada ismi geçen diğer isim Mücahit ALTUN isimli şahsın, dayısı 2007-2010 yıllarında CHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi olan Hamdi ALTUN olduğu anlaşıldı. Diğer dayısı Necati ALTUN'un ise MHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi olduğu belirlendi.

Asılsız bilgilerde ismi geçen Serdar DEMİR isimli şahsın ise, MHP Bingöl Karlıova İlçesi Teşkilatı yönetim kurulunda görünen Şevket DEMİR'in, 4'üncü derece akrabası (teyzesinin kayınbiraderi) olduğu tespit edildi.

DERSLERDE OKUTULACAK DEZENFORMASYON ÖRNEĞİ

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "AKP ve MHP'li başkanların yeğenleri uyuşturucudan tutuklandı" iddiasının, iletişim fakültesi derslerinde işlenmesi gereken türden, eşsiz bir dezenformasyon örneği olarak görüldü.