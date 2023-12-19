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Dezenformasyona geçit yok! DMM'den ''Hemşireler yaşlı hastaya saldırdı'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden(DMM) yapılan açıklamada, 'Müslümanları hedef alan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Türkiye'de ırkçılık yükseliyor: Hemşirelerden yaşlı hastaya yönelik korkunç saldırı' iddiası doğru değildir.' denildi.

19 Aralık 2023 Salı 12:05 - Güncelleme:
Dezenformasyona geçit yok! DMM'den ''Hemşireler yaşlı hastaya saldırdı'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), Müslümanları hedef alan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Türkiye'de ırkçılık yükseliyor: Hemşirelerden yaşlı hastaya yönelik korkunç saldırı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM İDDİALARI YALANLADI

"Türkiye'de ırkçılık yükseliyor: Hemşirelerden yaşlı hastaya yönelik korkunç saldırı" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, Müslümanları hedef alan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin Kosova'da çekildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Müslümanları hedef alan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Türkiye'de ırkçılık yükseliyor: Hemşirelerden yaşlı hastaya yönelik korkunç saldırı" iddiası doğru değildir. Kasım 2022'den beri dolaşımda olan iddiaya konu görüntülerin, Kosova'nın kuzeyinde yer alan İpek (Peja) kentindeki bir akıl hastanesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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