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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''oy kullanacağınız sandık değişti'' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' benzeri mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu uyarısı yapıldı.

DHA7 Mart 2024 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''oy kullanacağınız sandık değişti'' iddiasına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" denildi.

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