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DHMİ'nin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 asistan hava trafik kontrolörü alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün taşra biriminde görevlendirilmek üzere 29 asistan hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
DHMİ'nin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 asistan hava trafik kontrolörü alınacak
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DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, adayların 18 Eylül 2022'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 31 Aralık 2023-28 Ocak 2024 döneminde e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek.

İstihdam edilecek personel, atandıkları iş yerinde en az 4 yıl görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Bu nedenle adayların, tercih yaparken bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.

Sınavda başarılı olanlardan 19'u İstanbul'daki, diğerleri de Adıyaman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Muş, Rize-Artvin, Siirt'teki havalimanlarında görevlendirilecek.

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