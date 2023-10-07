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''DIADEMA'' kurtarıldı

Romanya'dan Cebelitarık'a giderken İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 07:09 - Güncelleme:
''DIADEMA'' kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "DIADEMA" isimli 183 metre boyundaki petrol yüklü tanker, Romanya'dan Cebelitarık'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın Poyrazköy mevkiinde makine arızası verdi.

Kurumun İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan, Kurtarma-10 ve 12 römorkörleri refakatinde kurtarılan petrol yüklü tanker Ahırkapı'ya demirletildi.

Olay nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 02.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

  • tanker kurtarma
  • İstanbul Boğazı arıza
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