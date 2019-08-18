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Dijital bağımlılıkla mücadele başlıyor 

Sağlık Bakanlığı, internet oyunları ve sanal kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele etmek ve önlem almak konusunda yeni yol haritasının belirlendiği 5 yıllık bir  eylem planı hazırladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019-2023 yıllarını kapsayan, “Davranışsal  Bağımlılık ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı”na ilişkin açıklamada bulundu. Koca, eylem planının “Bilişim Teknolojileri, İnternetin ve Sosyal  Medyanın Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımını Sağlamak, Aşırı ve Zararlı  Kullanımını Önlemek”, “Kumar Bağımlılığını Önleme Çalışmalarını Yürütmek”,  “Danışma ve Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve  Yaygınlatırılmasını Sağlamak” şeklinde üç ana başlıktan oluştuğu bilgisini verdi.

ÖNLEM ALACAĞIZ

Teknoloji ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının  sağlanması, aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesine yönelik toplumsal bilinci artırıcı çalışmaların yapılacağını aktaran Koca, “Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak.” dedi. Bağımlılığın artık yalnızca tütün, alkol ya da uyuşturucu gibi  maddelerin kullanımıyla ilgili bir mesele olmadığını, günümüzde internet, sosyal  medya, oyun bağımlılığı gibi 20 yıl önce hayatın içerisinde olmayan farklı  kavramların gündeme girdiğini anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023’e kadar gençlerimizin internette araştırma ve bilgi edinmeye  ayırdığı zamanın yüzde 10 artmasınıhedefliyoruz. Bu sorunları yaşayan vatandaşlarımızın danışmanlık, hizmetlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız.” 

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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