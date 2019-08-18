Dijital bağımlılıkla mücadele başlıyor 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019-2023 yıllarını kapsayan, “Davranışsal Bağımlılık ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı”na ilişkin açıklamada bulundu. Koca, eylem planının “Bilişim Teknolojileri, İnternetin ve Sosyal Medyanın Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımını Sağlamak, Aşırı ve Zararlı Kullanımını Önlemek”, “Kumar Bağımlılığını Önleme Çalışmalarını Yürütmek”, “Danışma ve Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlatırılmasını Sağlamak” şeklinde üç ana başlıktan oluştuğu bilgisini verdi.

ÖNLEM ALACAĞIZ

Teknoloji ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının sağlanması, aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesine yönelik toplumsal bilinci artırıcı çalışmaların yapılacağını aktaran Koca, “Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak.” dedi. Bağımlılığın artık yalnızca tütün, alkol ya da uyuşturucu gibi maddelerin kullanımıyla ilgili bir mesele olmadığını, günümüzde internet, sosyal medya, oyun bağımlılığı gibi 20 yıl önce hayatın içerisinde olmayan farklı kavramların gündeme girdiğini anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023’e kadar gençlerimizin internette araştırma ve bilgi edinmeye ayırdığı zamanın yüzde 10 artmasınıhedefliyoruz. Bu sorunları yaşayan vatandaşlarımızın danışmanlık, hizmetlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız.”