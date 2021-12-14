'Dijital Tır' Kırıkkale'de

AA 14 Aralık 2021 Salı 15:57 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 15:57

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na konuşlandırılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerin holografik sunucu tarafından karşılandığı tırda, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi" ve "3 boyutlu sanal kutu" vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Vatandaşlar, interaktif deneyim alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor ve bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alabiliyor.

Tırdaki yeşil perde deneyimi bölümünde ise özel materyal önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiler daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriliyor ve buna ilişkin görsel vatandaşlarla paylaşılıyor.

Dijital tır, 17 Aralık'a kadar 10.30-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.