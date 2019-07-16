Oktay duyurdu: 6 ay erken tamamlandı

'Dijital Türkiye Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlandı'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dijital Türkiye Versiyon 1.0'ın 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetlerin Dijital Türkiye’ye entegre edildiğini söyledi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir."açıklamasında bulundu.
Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçileceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2023 Dijital Türkiye’sinde, büyük verinin kullanılmasıyla, '2.0' diye adlandırdığımız insan odaklı yapay zekayı esas alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz." dedi.
Oktay, "Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı Dijital Türkiye Versiyon 1.0’ın tamamlanmasıyla ortalama 3,81 oranından 0,35’e düşürülmüştür." ifadesinde bulundu.
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