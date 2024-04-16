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Dikkat çeken ürünler... Türkiye, Gazze'ye insani yardımda en ince ayrıntıyı gözetiyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye ulaştırılacak 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinde çölyak hastaları için glütensiz ürünlere de yer verildiğini söyledi.

AA16 Nisan 2024 Salı 15:03 - Güncelleme:
Dikkat çeken ürünler... Türkiye, Gazze'ye insani yardımda en ince ayrıntıyı gözetiyor
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İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan yardımların yüklendiği Mersin Uluslararası Limanı'ndaki gemi Mısır'a uğurlandı.

"9. İyilik Gemisi"ndeki kolilerde gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumunun yanı sıra çölyak hastaları için glütensiz un, makarna, erişte ve kurabiyeye de yer verildi.

Geminin uğurlanma töreni için limana gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AA muhabirine, glüten hassasiyeti bulunan Filistinlilere özel çalışma yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, çalışmanın bir Türk vatandaşının önerisiyle oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Gazze için gönderilen 7. gemimizle Refah Sınır Kapısı'na gittiğimizde oradaki Türk vatandaşı Rukiye'yi de tahliye etmiştik. Onunla görüşmemizde bize, glüten enteropatisi olan kişilerin ciddi hazımsızlık sorunu yaşadıklarını ve hastalandıklarını ifade etti. Yaklaşık 2-3 bin kişilik rakamın olduğunu, oraya glütensiz gıda gönderildiği takdirde Filistin Kızılayının içerde bu organizasyonu yapabileceğinden bahsetti. Biz haberi alır almaz glütensiz gıdalarımız bir önce giden AFAD gemisi ve bu gemimize yönlendirmiş olduk."

Glütene hassasiyeti olan bireylerin ciddi karın ağrısı ve ishal gibi sorunlarla karşılaşabildiğini vurgulayan Yılmaz, "Birçok gıdanın içerisinde glüten olduğu için glütensiz gıda gönderilmesi de önemli. Bize Gazze'de 2-3 bin kişinin glütensiz gıdaya ihtiyaç duyduğu ve ciddi sindirim sorunları yaşadığı bilgisi geldikten sonra hızlı şekilde çağrıya çıktık. Bağışçılarımız da hemen bize glütensiz gıdaları ulaştırdılar. Bu gıdaların içerisinde glütensiz un, makarna, erişte, kurabiyeler var." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, glütensiz gıdaların özel barkoduyla paketlendiğini anlatarak, "Bu ürünler Filistin Kızılayına özel bir kanaldan teslim edilmiş olacak. Hastalığı olanlar glütensiz gıda isteğiyle başvurduklarında alıp kendi yemeklerini bu glütensiz malzemelerle yapabilecekler." dedi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi arasında 5 bin 610 parça ve 700 kilogram glütensiz ürün yer aldığını kaydetti.

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