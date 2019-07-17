Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Sultaniye Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin B.(60) isimli yaşlı vatandaş yolun karşı tarafına geçmek istedi. O sırada Nasuf T. kullandığı panelvan araç, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde sokağa daldı. O sırada yaşlı adamı görmeyen sürücü, Selahattin B.’yi aracın altına aldı.

Sürücü aracın altında yaşlı adamı görünce şoka girdi

Çevrede oturan vatandaşların tepkisiyle aracını durduran sürücü aracından indiğinde şok oldu.

Yaşlı adam aracın altında sıkışıp kaldığını gören vatandaşlar, hemen aracın yanına geldi. Yaklaşık 10 kişi aracı kaldırarak yaşlı adamı aracın altından çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bu sırada vatandaşlar sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adam, acı içinde inlerken, aracın sürücüsü ise üzerindeki şoku atlatamadı. İlk müdahalenin ardından yaşlı adamın kaburgalarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Selahattin B. tedavi edilmek üzere Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından panelvan sürücüsü gözaltına alınırken, olayın ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.