İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı! Bir günde topladığı miktar...
Güncel

Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı! Bir günde topladığı miktar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dilencilik yapan kişinin üzerinden 705 lira çıktı. Söz konusu parayı bir gün içerisinden toplandığı açıklandı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 20:14 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:14
ABONE OL

İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki birçok noktada dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dilenerek para toplayan Ali S. (70), ekiplerce yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.

İncelemede Ali S'nin üzerinden bir günde topladığı 705 lira çıktı.

Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyerek, "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 lira. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın. Dilencilik meslek olmasın." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.