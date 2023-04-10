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Dina'nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı Dursun Acar, 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Dina'nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Ibouanga'nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTI

D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından kuvvetli suç şüphesi ile tutuklandı.

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