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Dini değerlere ve kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Dini değerlere ve kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
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Y.E.K'nin (22), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistin halkına hakaret içerikli paylaşımlar yapması üzerine cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Y.E.K. hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede de 5 farklı suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K'nin buradaki işlemleri devam ediyor.

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