İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ocak 2021 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3461
  • EURO
    9,002
  • ALTIN
    446.547
  • BIST100
    1536.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dink'in öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme
Güncel

Dink'in öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, o dönem Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 15:20 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 15:20
ABONE OL

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, o dönem Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.