Dink'in öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, o dönem Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
08 Ocak 2021 Cuma 15:20 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 15:20
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, o dönem Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.