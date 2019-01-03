Diplomatik kaynaklar: Rusya'daki görüşmede mutabakata varıldı
Diplomatik kaynaklar Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon konusunda Rusya'nın bir itirazının bulunmadığını, mutabakata varıldığını bildirdi. Kaynaklar ayrıca Rusların Esed güçlerini Münbiç'e girmemesi konusunda uyardığını açıkladı.
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