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Direksiyon başında kalp krizi geçiren, 50 yaşındaki adam öldü

Eskişehir'de, direksiyon başında kalp krizi geçiren, oto yıkamacı işleten Yücel Çelik (50), hayatını kaybetti.

DHA26 Ekim 2021 Salı 12:07 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 12:07
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Olay, Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanı işleten Yücel Çelik'in kullandığı 26 ABY 856 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, boş araziye daldı.

Yücel'in otomobilde hareketsiz olduğu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin otomobilin arka camını kırarak ulaştıkları Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleye göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yücel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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