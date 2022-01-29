Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kanala düştü

İHA 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:40

Kaza, Kocaeli D-100 yanyol İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.R. (28) hakimiyetindeki Citroen marka hafif ticari araç, Gölcük istikametine giden virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından duramayan hafif ticari araç su kanalına düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.R. kazadan yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.