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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kanala düştü

Kocaeli'de yüksek hızla viraja girmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü.

İHA29 Ocak 2022 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:40
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Kaza, Kocaeli D-100 yanyol İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.R. (28) hakimiyetindeki Citroen marka hafif ticari araç, Gölcük istikametine giden virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından duramayan hafif ticari araç su kanalına düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.R. kazadan yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

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