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Sabiha Gökçen'deki kazada yürek yakan detay! Aynı uçakta uçacaklardı ama...

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın eşi Gökhan Koçar'ın, eşiyle aynı uçakta seyahat edecekken aniden çıkan görevi nedeniyle İstanbul'a başka bir uçakla daha erken geldiği ortaya çıktı.

AA06.02.2020  12:25 - Güncelleme: 06.02.2020  12:31

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi. 

Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar’ın (30) cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından eşi Gökhan Koçar’a teslim edildi. Zehra Bilgi Koçar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğündeki gasilhaneye götürüldü. 

Çiftin, kaza yapan uçak için bilet aldıkları ancak Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş olan Gökhan Koçar’ın, son anda çıkan görevi nedeniyle İstanbul’a başka bir uçakla 2 Şubat’ta geldiği ortaya çıktı. 

Koçar’ın cenazesi Tekirdağ ilçesindeki Malkara’da defnedilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı

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