23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7569
  • 6,3372
  • 271.754
  • 104678
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Göç, Avrupa'da hükümetleri bitiriyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 'Yasa dışı göç ya da 'düzensiz göç' diye tanımlayacağımız göç, Avrupa'da hükümetleri bitiriyor ve yeni hükümetler kuruyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaymakcı, Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Küresel ve Bölgesel Sınamalar Karşısında Türkiye-AB İlişkileri" konferansında yaptığı konuşmada, AB'de eski ve yeni ülkeler arasında ayrışmalar oluştuğunu belirtti.

AB içinde kurumsal bir zafiyet ve acziyet olduğunu anlatan Kaymakcı, "Birleşmiş Milletler'de 5 daimi temsilci Güvenlik Konseyi'ni bloke ediyor. 5 ülkenin istemediği hiçbir şey olmuyor ve dünyanın temel sorunlarına çözüm üretemiyoruz. Çözülemeyen bir Filistin sorunu, çözülemeyen bir Kafkasya sorunu, çözülemeyen bir Karabağ sorunu, çözülemeyen bir sürü dondurulmuş çatışmalar var, bunların hepsi bekliyor." diye konuştu.

Terörün dünya gündeminde etkin olduğunu ifade eden Kaymakcı, şöyle devam etti:

"DEAŞ diye bir terör unsuru şu anda herkesin gündemine girdi. Afganistan'da görev yaparken şu sloganı geliştirmiştik, 'Eğer siz Afganistan'a gitmezseniz, Afganistan size gelir', neyle gelir, terörle gelir, radikalleşmeyle gelir, uyuşturucuyla gelir, göçle gelir. Bugün aslında bunları Irak'ta da görüyoruz, Suriye'de de görüyoruz. Eğer biz Batı olarak bu ülkelerdeki sorunlardan kendimizi uzak tutarsak, kendimizi rahata alamayız. Dolayısıyla bu bölgelere yönelik belli politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Şu anda terörizm tüm Batı ülkelerinin gündem maddelerinden biri olmaya başladı."

- "BÜYÜK GÖÇ DALGALARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
 

Kaymakcı, Avrupa'yı birçok konunun çeşitli yönleriyle etkilediğini vurgulayarak, "Yasa dışı göç ya da 'düzensiz göç' diye tanımlayacağımız göç, Avrupa'da hükümetleri bitiriyor ve yeni hükümetler kuruyor. Şu anda göç korkusu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde özellikle de Almanya, Danimarka, İsveç, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde siyasete en fazla şekillendiren, hükümetlerin oluşumunu etkileyen konu haline dönüştü. Düzensiz göç gibi ciddi bir sorunla ve tarihte görülmemiş büyük göç dalgalarıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, dünyanın her tarafında popülizmin etkili olduğunu, ABD Başkanı Trump'ın halkın duymak istediklerini, anlayacakları dilde twitter diplomasisiyle yönettiğini ifade etti.

Popülizmin ciddi bir sorun haline gelmeye başladığını vurgulayan Kaymakcı, "Popülizm ve aşırı sağ yükselişte. Birçok Avrupa Birliği ülkesinde aşırı sağ ikinci parti olma konumuna geldi, bazı ülkelerde neredeyse ilk parti oldu. Bu eğilimde bütünleşmeden, iş birliğinden bahsederseniz biraz kendinizi kelaynak kuşu gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir dünya düzeni içerisindeyiz." diye konuştu.

Konferansa, Edirne Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve öğrenciler katıldı.

Bu arada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da yer aldı.

Kıran-6 operasyonu başladı! 2360 personel katılıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

İzmir'de katliam gibi cinayet: 4 kişiyi öldürdü

İzmir'de katliam gibi cinayet: 4 kişiyi öldürdü

MSB paylaştı... Duygulandıran fotoğraf

MSB paylaştı... Duygulandıran fotoğraf

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Su üstünden görünmüyorlar: Knidiler çarpıyor

Su üstünden görünmüyorlar: Knidiler çarpıyor

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntüler

Başkan Erdoğan´ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntüler

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Dünyanın en pahalı yedekleri

Dünyanın en pahalı yedekleri

İngiltere'de yaşayan arkadaşı tavsiye etti, şimdi siparişlere yetişemiyor

İngiltere'de yaşayan arkadaşı tavsiye etti, şimdi siparişlere yetişemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA