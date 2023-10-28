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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Libya'ya gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Libya'ya gidecek.

IHA28 Ekim 2023 Cumartesi 13:40 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Libya'ya gidiyor
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Libya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yıldız, 28 Ekim'de başlayacağı Libya ziyaretinde önce başkent Trablus'ta temaslarını sürdürecek. Yıldız, ardından Bingazi'ye geçecek, 10 Eylül'de Derne'de yaşanan sel felaketi hakkında yetkililerden bilgi alacak. Yıldız'ın Libya ziyareti 1 Kasım'da sona erecek.

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