Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Libya'ya gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Libya'yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yıldız, 28 Ekim'de başlayacağı Libya ziyaretinde önce başkent Trablus'ta temaslarını sürdürecek. Yıldız, ardından Bingazi'ye geçecek, 10 Eylül'de Derne'de yaşanan sel felaketi hakkında yetkililerden bilgi alacak. Yıldız'ın Libya ziyareti 1 Kasım'da sona erecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın Libya'yı Ziyareti Hk. https://t.co/S7FB1BnuIm pic.twitter.com/9LfSJWEjTS— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 28, 2023