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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

  • AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi. 

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

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