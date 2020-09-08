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Bakan Çavuşoğlu: PKK en çok Kürtlere zarar verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yla Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 'Terör örgütü PKK en çok Kürtlere zarar verdi' dedi.

08 Eylül 2020 Salı 14:20 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 14:52
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Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yla Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatlarında gerçek mühimmat kullandığına yönelik iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Bizim (Doğu Akdeniz'deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Doğu Akdeniz'e ilişkin bazı girişimleri olduğunu anımsatarak, "Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki) inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi." diye konuştu.

İlkeli ve dürüst davranmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var." dedi.

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