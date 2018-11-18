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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Rabbani ile telefonda görüştü.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
 
Kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
 
Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 19-20 Kasım'da düzenlenecek Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8'inci Küresel Forumu'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

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