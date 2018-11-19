Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye hazır.' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'nda, "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." mesajı verdi.
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