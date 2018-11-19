Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye hazır.' dedi.