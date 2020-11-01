Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da: İlham Aliyev'le görüştü

IHA 01 Kasım 2020 Pazar 11:53 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 12:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmalar kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan’a güçlü desteğimizi yenilemek, Yukarı Karabağ’la ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir kez daha Bakü’de, kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Resmi ziyaret amacıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Ardından Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.