Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'de!

12 Kasım 2020 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:34

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Hep saldıran, ateşkesi bozan Ermenistan oldu"

"Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz"

"Rusya ile ortak gözlem merkezi için mutabakata vardık"

"Ateşkesin kalıcı bir istikrara vesile olmasını istiyoruz"

"Ermenistan anlaşmaya uymalı"

"Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan'ın yanında olacağız"

ERMENİSTAN ATEŞKESİ BOZARSA NE OLACAK?

Ermenistan biz ateşkesi bozarız derse, daha önce 3 defa ateşkesi bozup bedelini ödediler, yine öderler. Azerbaycan kan dökmeye meraklı değil. Sulh yolu ile çözmeyi çok denedi Azerbaycan. 30 yıldır bir toprağı işgal ediyorsunuz, burada beyinleri yıkıyorsunuz, tabi çıkmak zor olur o zaman. Ya gönüllü şekilde anlaşmaya uyarak çıkacaklar ya da kahraman Azerbaycan ordusu topraklarını geri alacak.

KARABAĞ'DA TÜRK-RUS İZLEME MERKEZİ

Rusya'nın rolü ne ise Türkiye'nin rolü de o olacak