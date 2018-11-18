Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FBI, ABD'de FETÖ'nün ihlallerini incellemeye başladı

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.

Temsilciler ile bir araya gelen Çavuşoğlu, "Son zamanlarda FBI, ABD'de bu eli kanlı terör örgütünün (FETÖ) buradaki ihlallerini incelemeye başladı." dedi.

FBI'ın kapsamlı bir soruşurma başlattığını belirten Çavuşoğlu, "Bu kapsamlı soruşturmada, daha bu aşamasında, bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar." ifadelerini kullandı.