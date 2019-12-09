Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı vesilesiyle İstanbul'da bulunan İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü.
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