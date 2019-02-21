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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de şirketleri de görsün.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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