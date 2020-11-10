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  • Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır
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Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler.

10 Kasım 2020 Salı 14:30 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 14:33
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