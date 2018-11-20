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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Pompeo ile biraraya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Mike Pompeo ile TSİ 21.00 sularında biraraya geldi. İkilinin görüşme sonrasında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
     
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.      
 
Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı, ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin konuların da gündeme geldiği belirtildi.      

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