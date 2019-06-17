'Ümmet Mursi'nin dik duruşunu unutmayacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.