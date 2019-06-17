28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,876
  • 6,6
  • 253.096
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ümmet Mursi'nin dik duruşunu unutmayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Mursi'nin vefatı) Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" ifadelerini kullandı. 

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Ümmet Mursi'nin dik duruşunu unutmayacak'

'Ümmet Mursi'nin dik duruşunu unutmayacak'

Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

İlk ameliyatına böyle girdi

İlk ameliyatına böyle girdi
 

POPÜLER HABERLER

Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vurdu!

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vurdu!

Dikkat! Bu haplar böbrekleri bitiriyor!

Dikkat! Bu haplar böbrekleri bitiriyor!

Üç ilin sınırında! Gören büyüleniyor...

Üç ilin sınırında! Gören büyüleniyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA