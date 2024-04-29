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Riyad'da Gazze diplomasisi: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek, Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi ve İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 17:27 - Güncelleme:
Riyad'da Gazze diplomasisi: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son durum ve müzakerelerde gelinen aşama görüşüldü.

Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum değerlendirilerek, ABD-Türkiye ilişkileri ele alındı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Dışişleri Bakanı Fidan
  • ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken

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