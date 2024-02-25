Dışişleri Bakanı Fidan Meksika'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Meksika'ya geçti. Karakas'tan ayrılan Bakan Fidan, TSİ 03.55 sıralarında Meksika'ya vardı.
Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Brcena İbarra ile bir araya gelecek.
Bakan Fidan'ın Meksika'daki resmi ziyaretini de tamamlamasının ardından ülkeye dönmesi öngörülüyor.
Bakan Fidan, Meksika öncesinde, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmış, ardından da Venezuela'ya resmi ziyarette bulunmuştu.